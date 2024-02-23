قرار للمحكمة الاتحادية يثير انقسامات سياسية في كردستان العراق

كما قررت المحكمة، إحلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكان الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان الواردة في القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها، وتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية على الأقل.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أنه "سيتخذ موقفًا" من أي قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية للإقليم.

لكن بارزاني الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد أن الحكومة لم تتسلم قرار المحكمة رسميًا حتى الآن.

وبدوره، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، :"قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري، ويتعارض مع القانون، وهو تدخل في صلاحيات السلطة، والدستور يؤكد على الفصل بين السلطات، وهذا القرار لا يخلو من الأجندة السياسية".

وأكد كريم أن القرار يهدف إلى "تغيير موازين" القوى السياسية في الإقليم، و"النيل" من مقاعد حلفاء وشركاء الحزب الديمقراطي الكردستاني من الأقليات.

وتابع :" الطعن ببعض فقرات قانون انتخابات الإقليم تم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد يريد زيادة مقاعده خلال الفترة المقبلة من خلال السعي والعمل على تقليص مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولهذا عرقل إجراء أي انتخابات منذ ما يقارب سنتين في الإقليم لمصالح سياسية وحزبية".

وعبّر "كريم" عن ثقته بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قادر على خوض الانتخابات والفوز بمقاعد أكثر بحكم تمتعه بشعبية كبيرة.

وقال :" شعب الإقليم يعرف جيدًا من الذي يعمل ويقدم كل ما لديه من أجل مصلحته ومصلحة كردستان العليا".

وفي مقابل ذلك، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية "يصب" في مصلحة جميع القوى السياسية، خاصة الصغيرة منها والمستقلين.

وقال السورجي لـ"إرم نيوز" :"بلا شك أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان ستغير من موازين القوى في الإقليم، وهذا بالتأكيد يصب في صالح شعب الإقليم حتى يشارك بانتخابات حرة ونزيهة دون أي ضغوط سياسية، ويكون الاختيار للممثلين بشكل مباشر، دون الاستحواذ على أصوات الناخبين عبر قانون وضع وفق أجندة حزبية لصالح جهة سياسية واحدة".