إيران: العراق وافق على نزع سلاح جماعات المعارضة في كردستان

توصلت طهران وبغداد إلى اتفاق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى، الشهر المقبل، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية، إن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر".

ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل إليها المسلحون، فيما لم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية على طلب للتعليق.

لكن مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء العراقي، رفض نشر اسمه، أكد أن إيران تطالب بنزع سلاح جماعات المعارضة في كردستان العراق ونقلها إلى مخيمات اللاجئين.

وأضاف المستشار أن هذا المطلب ورد في اتفاق لتأمين الحدود وقعه العراق وإيران في بغداد، في آذار/ مارس.

ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء "جماعات إرهابية" تقول طهران إنها متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية.

ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.