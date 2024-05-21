هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين؟

قضاة الغرفة المغلقة

وأكد الخبير في الشأن القانوني، رائد بدوية، أن "طلب المدعي العام يقدم للغرفة المغلقة في الجنائية الدولية والتي تتكون من ثلاثة قضاة"، لافتاً إلى أن القضاة الثلاثة هم الجهة التي تقرر إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين من عدمه.

وقال بدوية، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وفي حال إصدار القضاة مذكرات اعتقال ستقوم المحكمة بتعميمها على جميع الدول الموقعة على ميثاق روما"، مشيراً إلى أن تلك الدول مجبرة على تسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.

وأوضح أن "ذلك سيؤثر على تحركات المسؤولين الإسرائيليين، كما سيكون له نتائج كارثية على المستويين السياسي والعسكري لإسرائيل"، مبيناً أنه سيحد من العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع دول العالم وخاصة الأوروبية.

وأضاف: "المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون سيكونون أمام وضع صعب للغاية، ويمكن اعتقالهم ومحاكمتهم دولياً في أي لحظة"، لافتاً إلى أنه سيكون بمثابة زلزال للجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين الإسرائيليين.

وتابع: "القرار سيؤثر أيضاً على الدول الأوروبية الرافضة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل خاصة ألمانيا، وسيجبرها على اتخاذ قرارات غير مسبوقة في إطار اتفاقية روما"، مبيناً أن المخاوف تزداد من إصدار مذكرات اعتقال سرية.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن القرار وفق الخبير القانوني لن يؤثر إلا على رئيس المكتب السياسي لحماس المتواجد في الخارج، وسيجبره على تقليص تحركاته في المنطقة، قائلاً: "معظم الدول العربية غير موقعة على اتفاقية روما، وهذا الأمر في صالح حماس بالدرجة الأولى".