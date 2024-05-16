تونس.. السجن 8 أشهر لـ 50 مهاجرًا غير نظامي

قضت محكمة تونسية اليوم بالسجن لمدة 8 أشهر بحق 50 مهاجرًا غير نظامي بتهمة دخول البلاد، والإقامة فيها بطريقة غير شرعية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أنّ 60 موقوفًا من المهاجرين غير النظاميين مثلوا أمس أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة الساحلية، بعد إصدار النيابة العامة مذكرات توقيف بحقهم في وقت سابق.

ونقلت الإذاعة عن الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، أن المحكمة قضت بسجن 50 منهم سجنًا نافذًا لمدة 8 أشهر، بينما تم تأخير الجلسة الخاصة ببقية الموقوفين إلى وقت لاحق.

وكانت النيابة العامة بمحكمة سوسة وجهت للموقوفين، القادمين من السودان ومن أفريقيا جنوب الصحراء، تهمة "دخول البلاد التونسية من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها، والانضمام إلى مجموعة تخلُّ بالأمن العام، قصد ارتكاب جريمة".

ونفذت السلطات الأمنية بمحافظة سوسة في وقت سابق حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.