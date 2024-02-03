صفقة الأسرى على رأس جدول أعمال زيارة بلينكن للمنطقة

يبدأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة إلى المنطقة، الأحد، تمتد حتى الخميس المقبل، وتشمل السعودية، ومصر، وقطر، وإسرائيل، ورام الله، حسبما أفادت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، السبت.

تأتي زيارة بلينكن السادسة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بغرض مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ومناقشة تفاصيل حول الحرب المستمرة منذ 120 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها الجمعة، إن "هدف الزيارة هو مواصلة الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق، يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل إقرار هدنة إنسانية من شأنها أن تتيح إدخال المساعدات بشكل دائم إلى السكان المدنيين في قطاع غزة".

ومن المنتظر أن يضغط بلينكن على الحكومة الإسرائيلية من أجل منع اتساع الصراع، والحديث عن خطط ما بعد الحرب، ولا سيما طبيعة الكيان الذي سيتولى إدارة السلطة بالقطاع.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن خلاصة زيارة بلينكن هي "مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن قضايا الشرق الأوسط.

يشار إلى أن بريت ماكغورك، منسق ملف الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، زار إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، بغرض منع اتساع الحرب في غزة وتحولها إلى حرب إقليمية.