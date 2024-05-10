طوابير طويلة وندرة المطاعيم.. رضع غزة يتجرعون مرارة الحرب

تتكدّس يوميًا الآلاف من السيدات الغزّيات مع أطفالهن في العيادات التابعة لوكالة "الأونروا"؛ لإعطائهم المطاعيم الطبية الخاصة بهم وفق البروتوكول العلاجي العالمي.

ومع حالات النزوح وتوقف الخدمات الطبية للأونروا في محافظات كاملة تضاعف عدد المتلقين لهذه الخدمات في الأماكن المتاحة؛ ما يضطر الأمهات للوقوف ساعات طويلة في طوابير للحصول على المطاعيم الخاصة.

وذكرت تقارير أممية أن استمرار إعطاء المطاعيم الخاصة بالأطفال لا سيما تلك التي تحميهم من الإصابة بعدوى الأمراض الفيروسية، يجنب قطاع غزة والمنطقة بأسرها حدوث كارثة صحية خطيرة جرّاء تفشي بعض الفيروسات بين الأطفال.

وقالت السيدة عبير مراد وهي نازحة من حي الزيتون بمدينة غزة إلى أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح: "ولدت طفلي قبل الحرب بشهر واحد فقط ونزحت به تحت نيران القصف والمدافع الإسرائيلية إلى حي الزيتون قبل حوالي خمسة أشهر".

وأضافت السيدة مراد لـ"إرم نيوز": "أعيش مع عائلتي داخل خيمة في أحد مراكز الإيواء بدير البلح في ظروف معيشية قاسية وسط انعدام للأمن الغذائي والصحي، بالإضافة لانعدام عوامل النظافة العامة والشخصية التي أدت إلى تفشي الأوبئة والأمراض بين الأطفال والعائلات النازحة".

وتابعت: "ذهبت إلى عيادة الأونروا الوحيدة بمدينة دير البلح عدة مرات مرتين منها لتلقي المطاعيم الخاصة بطفلي والباقي من أجل مراجعة علاجية".

وأضافت السيدة: "في كل مرة كنت أذهب فيها كنت أقف في طابور لأكثر من ثلاث ساعات من أجل الحصول على استشارة علاجية أو للحصول على التطعيم الخاص بطفلي في أجواء تفتقد إلى أبسط عوامل الصحة العامة بسبب حالات التكدس والازدحام".