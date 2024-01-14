الكوادر الطبية في غزة.. ضغط وخطر ومرارة البعد عن الأهل

وأضافت: "عندما شعرت أن طفلي بخير ويمكنني وضعه في قسم حضانة الأطفال داخل المستشفى، قررت على الفور العودة لممارسة مهامي ومساعدة زملائي في الكادر الطبي بسبب وجود عدد كبير من المصابين، فضلًا عن النقص الحاد في الكوادر الطبية والفنية، وبالفعل أمارس عملي منذ ذلك الوقت حتى اللحظة ولم أعد إلى البيت".

ولا تقتصر معاناة الكوادر الطبية في قطاع غزة على أسماء، إذ إن الجميع تحت خطر الاستهداف المباشر بالقصف أو الاعتقال، فضلاً عن ظروف العمل القاسية بسبب الضغط الكبير على القطاع الصحي في ظل افتقاره لأبسط المقومات والإمكانيات.

"كل الأطفال أطفالي"

رئيس قسم الأطفال في المستشفى ذاته، الدكتور عرفات أبو مشايخ، لم ير أطفاله وزوجته منذ نحو 3 أسابيع بسبب ضغط العمل الهائل ولعدم توافر ظروف مناسبة تسمح له بلقائهم في ظل عمليات النزوح المستمرة جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.