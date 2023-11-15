مديرة اليونيسف: ما رأيته "مفجع" ولا مكان آمنًا في غزة للأطفال

شددت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، على أن ما رأته وسمعته في قطاع غزة كان "مفجعًا" حيث "لا يوجد فيه مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون".

وقالت راسل في بيان، إن "الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية".

وأسفرت العملية العسكرية المتواصلة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل 11320 شخصًا بينهم 4650 طفلًا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته قدمت حضانات وأغذية للأطفال الرضع لمستشفى "الشفاء" في غزة بعد اقتحامه المجمع الطبي.

وأضاف الجيش "عمليتنا الدقيقة والمستهدفة ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال جارية. بوسعنا أن نؤكد أن حضانات وأغذية للرضع وإمدادات طبية أحضرتها دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي من إسرائيل وصلت بنجاح إلى مستشفى الشفاء".