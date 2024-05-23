محللون: الاعتراف بفلسطين يسهم في اختراق سياسات أوروبا الداعمة لإسرائيل

أكد محللون سياسيون لـ "إرم نيوز"، الأربعاء، أن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية يدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويعزز حضورها القانوني في الصراع مع إسرائيل.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني رائد نجم إن "اعتراف الدول الثلاث يحمل وزنًا دبلوماسيًا ويعزز التمثيل الفلسطيني في أوروبا".

وأضاف أن "فتح السفارات وتبادل السفراء يعزز العلاقات الدولية والموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، ومن الممكن أن يساعد ذلك على اختراق السياسات الأوروبية الداعمة في أغلبها للموقف الإسرائيلي.

وتابع نجم: "يؤدي وجود مكاتب دبلوماسية كاملة في الدول الأوروبية إلى بناء علاقات وحضور قوي، ويمكن أن يؤدي إلى إحداث ضغط أخلاقي ودبلوماسي، ويزيد من حضور الموقف الفلسطيني في السياسة الأوروبية".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "الاعتراف يستمد أهميته من وزن الدول المعترفة وتأثيرها، وتعد الخطوة مؤشرًا على أن العالم يتجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأوضح أن "هذه الخطوة تؤكد أن الدول الثلاث باتت تدرك أن التفاوض مع إسرائيل دون ضغط دولي غير مجدٍ بسبب إصرار إسرائيل على استمرار الاحتلال، والسيطرة على موارد الفلسطينيين".

وأكد أن "الاعتراف الأوروبي يحرج أمريكا التي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار لعضوية فلسطين الكاملة".

ونوه إلى أن القرار يمنح فلسطين صفة قانونية دولية وحقوقًا وواجبات دولية، ويمكن أن يؤدي في المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات متعلقة بمفاوضات السلام، تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال".

وأشار نجم إلى أن أكثر من 100 دولة اعترفت بدولة فلسطين منذ إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر 1988، ووصل عددها إلى 144 قبل اعتراف الدول الأوروبية الثلاث، وبذلك يصبح العدد 147 دولة منها 11 دولة أوروبية.