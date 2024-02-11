طبيب غزّاوي يعاود عمله رغم إصابته بعجز حركي

وأضاف: "كنتُ أقضي نحو 95% من وقتي في العمل، ولم أكن أنام سوى بضع ساعات كل يومين؛ لأن عشرات الإصابات كانت تصل في كل لحظة".

وقال: "اضطررنا حتى في أوقات نومنا للاستيقاظ على أصوات سيارات الإسعاف وصراخ وبكاء الجرحى لا سيما الأطفال".

وأوضح أن ذلك الحال "استمر حتى جاءت لحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمع بالدبابات والآليات العسكرية"، مبينًا أن "الليالي التي سبقت ليلة الاقتحام كانت من أسوأ الأيام التي يمكن أن يعيشها إنسان في حياته، حيث الأحزمة النارية والقصف المدفعي المكثف بدون توقف".