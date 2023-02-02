وفد إسرائيلي في السودان لبحث اتفاق لتطبيع العلاقات

قال مصدران بالحكومية السودانية اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.