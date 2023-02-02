وفد إسرائيلي في السودان لبحث اتفاق لتطبيع العلاقات
قال مصدران بالحكومية السودانية اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.
ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق في العام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا "عند عودته من زيارة رسمية تاريخية".
ولم يفصح عن المزيد.
وزار كوهين السودان، عندما كان وزيرا للمخابرات العام 2021، في زيارة لم يسبق لها مثيل.
ويُنظر إلى جيش السودان، الذي تولى زمام الأمور في البلاد منذ انقلاب في العام 2021 ولكنه يقول إنه يعتزم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، على أنه من بادر بالتحرك لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكانت الجماعات المدنية معارضة لذلك التحرك، وسبق أن قالت إن أي اتفاق يجب أن يصادق عليه الانتقال البرلماني الذي لم يتشكل بعد.