تنسيقية "تقدم" تدعو الجيش السوداني و"الدعم السريع" لاستئناف "مفاوضات جدة"

واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، ما جرى في جوبا خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق التعميم في كل السودان، مشيرا إلى أن جبال النوبة تشهد أزمة إنسانية طاحنة.

وأكد على منصة "إكس"، أن الاتفاق يمكن أن يكون نموذجاً لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في كل السودان وإلزام جميع أطراف الحرب حتى لا يتعرض للتعويق والتجاذب والاستقطاب.

من جهته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح يحتاجها الذين يواجهون الجوع وانعدام الاحتياجات الضرورية".

وأعرب من خلال منصة "إكس" عن أمله في أن "تُسْتكمل بإقرار الوثيقة المذكورة، وأن تتبعها خطوة مماثلة وعاجلة مع قوات الدعم السريع تفضي إلى تحديث وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة حول الملف الإنساني وإيصال المساعدات".

وأضاف الدقير أنه "لا سبيل للخلاص من الكارثة الإنسانية ودرء مخاطر الحرب الأهلية والتقسيم إلا بإسكات أصوات البنادق في كل أنحاء السودان واعتماد خيار الحل السياسي المفضي للتوافق على أسس جديدة، سليمة وراسخة للبناء الوطني في كل فضاءات الواقع".