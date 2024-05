السودان.. 7 آلاف مقاتل من حركة "مناوي" ينضمون لـ "الدعم السريع"

انضمام الآلاف من حركة تحرير السودان "مناوي" بقيادة العقيد خليفة عبد العزيز إلى قوات الدعم السريع



Thousands of Sudan Liberation Movement - Minawi wing , led by Colonel Khalifa Abdelaziz, align themselves to the RSF#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/ybErJiJjDn