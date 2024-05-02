السودان.. 7 آلاف مقاتل من حركة "مناوي" ينضمون لـ "الدعم السريع"

أعلنت قوة عسكرية قوامها 7 آلاف مقاتل، اليوم الخميس، انشقاقها عن حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وانضمامها لقوات الدعم السريع.

وقال قائد المجموعة المنشقة العقيد خليفة عبد العزيز، في بيان إنه انضم لقوات الدعم السريع بعدد 7 آلاف جندي و200 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، دعمًا لمطالب الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي.

وأضاف موجهًا حديثه لحاكم إقليم دارفور الذي انحاز للجيش السوداني: "24 عامًا على نضالنا من أجل هيكلة الجيش الذي يتحكم فيه عناصر النظام البائد، وقضايا النازحين واللاجئين والتعليم والصحة، هل تحقق شيء مما ناضلنا من أجله؟".