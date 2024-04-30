السودان.. قوات الدعم السريع تعلن التصدي لـ22 هجومًا في الفاشر
أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، أنها تصدت لأكثر من 22 هجومًا من الجيش السوداني في مدينة الفاشر شمالي دارفور خلال الفترة الماضية.
وقالت القوات عبر حسابها في منصة "إكس" إنها لم تهاجم يومًا وإنما ظلت في حالة دفاع عن النفس في مواجهة هجمات الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه.
وأكدت أن مقاتليها في الفاشر ظلوا في مواقعهم منذ بداية الحرب العام الماضي، وأنهم متمسكون بحق الدفاع عن النفس ومستعدون للتصدي لأي هجوم جديد دفاعاً عن النفس.
وأضاف أحد قادة "قوات الدعم السريع" في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" أن "على العالم أن يعلم أننا لم نهجم يومًا بل كنا نتصدى للهجوم علينا، ظل الجيش يهاجمنا بالطيران والمدفعية، ما تسبب في نزوح كل المواطنين في شرقي شمال الفاشر".
وشن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، ليل الإثنين، لليوم الثالث على التوالي غارات جوية على الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة الفاشر، بحسب شهود عيان.
وكانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تجددت، يوم الإثنين، وسط تحذيرات دولية من مفاقمة الصراع للأوضاع الإنسانية.
وقال شهود لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباكات اندلعت في أحياء المصانع والوفاق ــ الكهرباء والشاكرين الواقعة شرقي الفاشر؛ ما أوقع إصابات وسط المدنيين.
وعمد الجيش السوداني، في الآونة الأخيرة، إلى شنّ غارات جوية متتالية على مصادر المياه في دارفور؛ ما أدى لتدميرها تمامًا في عدة مواقع، خصوصًا مناطق الرعاة الرُحَّل بشمال دارفور.
وبعد مضي عام من القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع، يعوّل مراقبون على وقف الحرب بالتفاوض بين طرفي النزاع، عبر منبر جدة بوساطة واشنطن والرياض، خلال الأيام المقبلة.