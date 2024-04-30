السودان.. قوات الدعم السريع تعلن التصدي لـ22 هجومًا في الفاشر

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، أنها تصدت لأكثر من 22 هجومًا من الجيش السوداني في مدينة الفاشر شمالي دارفور خلال الفترة الماضية.

وقالت القوات عبر حسابها في منصة "إكس" إنها لم تهاجم يومًا وإنما ظلت في حالة دفاع عن النفس في مواجهة هجمات الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه.

وأكدت أن مقاتليها في الفاشر ظلوا في مواقعهم منذ بداية الحرب العام الماضي، وأنهم متمسكون بحق الدفاع عن النفس ومستعدون للتصدي لأي هجوم جديد دفاعاً عن النفس.

وأضاف أحد قادة "قوات الدعم السريع" في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" أن "على العالم أن يعلم أننا لم نهجم يومًا بل كنا نتصدى للهجوم علينا، ظل الجيش يهاجمنا بالطيران والمدفعية، ما تسبب في نزوح كل المواطنين في شرقي شمال الفاشر".