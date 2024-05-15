"إسرائيليون" يغضبون "بوريل" بعد هجومهم على قوافل المساعدات

عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن غضبه جراء هجمات الإسرائيليين على قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها، وهم "متطرفون إسرائيليون" وفق قوله.

وكتب بوريل على حسابه في منصة "إكس" الأربعاء، : "أشعر بالغضب من الهجمات المتكررة بلا رادع، والتي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون على قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة بما في ذلك من الأردن".

ودعا بوريل إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وقال إن "مئات الآلاف من المدنيين يتضورون جوعا".