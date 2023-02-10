برنامج الأغذية العالمي: مخزوننا ينفد في شمال غرب سوريا
قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، إن مخزونه ينفد في شمال غرب سوريا وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال الذي ضرب البلدين.
مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة، المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة بين تركيا وسوريا
مسؤولة في برنامح الأغذية العالمي
وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن "شمال غرب سوريا، حيث يعتمد 90 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير. نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا".
وأضافت: "مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة، المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة".
وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في عموم مناطق سوريا، الجمعة، إلى 3507 أشخاص وأكثر من 7 آلاف مصاب، وبعد 5 أيام من الكارثة يتضاءل الأمل في العثور على ناجين.