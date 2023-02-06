سوريون مفجوعون بصغارهم وآباء يسمعون استغاثات أفراد عائلاتهم تحت الركام

في بلدة جنديرس الحدودية مع تركيا، يحضن أب مفجوع رضيعه المتوفى بينما يصرخ "يا الله، يا الله". يقبّله على جبينه وينوح فوقه قائلاً: "قم يا ابني، قُم يا حبيبي"، غير مصدّق أن طفله من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

بينما يواصل البكاء، يعانقه صديقه مهدئًا إياه، ليجيبه بحزن شديد: "لقد حرق قلبي".

أمام مبنى مدمر بالكامل في البلدة ذاتها، يتكرّر المشهد نفسه: يعانق سامر ابن شقيقه أحمد (سبع سنوات) الذي قُتل والده ووالدته وثلاثة من أشقائه جراء انهيار منزلهم. يبكي بحرارة، ينقطع نفسه مكرراً: "الحمد الله على كل شيء".

ثم يسير كأنه فقد تركيزه تحت وطأة الصدمة.

ويقول سامر السراقبي الذي فقد 12 فرداً من عائلته، بينهم والدته وشقيقته وعائلتها: "قُصم ظهرنا، باتوا بلا أب أو أم"، ويضيف مجهشاً بالبكاء: "لا أصدق ما حصل، أخي كان يدير أمور العائلة".