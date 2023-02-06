دمشق تناشد المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لدعمها بعد الزلزال
ناشدت سوريا، الإثنين، المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وكان مركزه في تركيا المجاورة، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين ودمارًا كبيرًا.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، إن فرق الأمم المتحدة موجودة ميدانيًا في تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق اليوم الإثنين.
وأضاف جوتيريش: "نعوّل على المجتمع الدولي في مساعدة آلاف العائلات المتضررة من هذه الكارثة، والعديد منهم صاروا بالفعل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يشكل الوصول إليها تحديًا".
وضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، الإثنين، موديًا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقًا أضرارًا جسيمة، وفقًا لبيانات رسمية من الجانبين.