دمشق تناشد المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لدعمها بعد الزلزال

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، إن فرق الأمم المتحدة موجودة ميدانيًا في تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق اليوم الإثنين.

وأضاف جوتيريش: "نعوّل على المجتمع الدولي في مساعدة آلاف العائلات المتضررة من هذه الكارثة، والعديد منهم صاروا بالفعل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يشكل الوصول إليها تحديًا".

وضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، الإثنين، موديًا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقًا أضرارًا جسيمة، وفقًا لبيانات رسمية من الجانبين.