الأسد في أول زيارة لمصابي الزلزال بمشفى حلب الجامعي

ومن جهته، أعلن مجلس الوزراء السوري أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في عموم مناطق سوريا، الجمعة، إلى 3507 أشخاص وأكثر من 7 آلاف مصاب، وبعد 5 أيام من الكارثة يتضاءل الأمل في العثور على ناجين.

والأربعاء، طلبت سوريا رسميًا مساعدة الاتحاد الأوروبي وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء تلبية هذا الطلب.

