ليبيا.. تحضيرات في غدامس لتشكيل حكومة موحدة برعاية أممية
أفادت تقارير صحفية محلية في ليبيا بوصول نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غاليون، إلى مدينة غدامس، غرب البلاد؛ لوضع الترتيبات الأمنية واللوجيستية لإطلاق الحوار الليبي – الليبي، من أجل تشكيل حكومة موحدة ومصغرة تشرف على الانتخابات العامة.
وتأتي هذه الزيارة كذلك في إطار وصول وفد موسع يشمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني خوري، إلى غدامس.
وسيبحث المسؤولون الأمميون، مع مسؤولي وأعيان ووجهاء غدامس، تفاصيل استضافة الفرقاء الليبيين، وخاصة أعضاء مجلسي النواب والدولة، لجمع الفاعلين الأساسيين تحت سقف التوافق والعمل على حلحلة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
كما يتزامن التطور مع ترقب للقاء سيجمع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار مساعي الوصول إلى تفاهمات بشأن الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وقبيل هذا اللقاء تجدد السجال بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، حيث انتقد محمد تكالة بشدة نهج صالح معتبرا أن "طريقة إقرار البرلمان للتعديل الدستوري الثالث عشر تحمل تجاوزات"، وأن "الاعتراف بحكومة الاستقرار الوطني في بنغازي مناكفة سياسية الغاية منها بعث رسائل لحكومة عبد الحميد الدبيبة".
كما انتقد تكالة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عمل المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي الذي "لم يحاول تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ولم يبارك ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية"، بحسب رئيس مجلس الدولة.
وتعثر تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا برعاية أممية في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021؛ ما أدى إلى عودة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد إلى مربع الصفر.
واستقال قبل أيام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إثر فشل محاولته لجمع الأطراف الرئيسة الخمسة في حوار يؤدي إلى التفاهم بشأن المرحلة القادمة في ليبيا.