ليبيا.. تحضيرات في غدامس لتشكيل حكومة موحدة برعاية أممية

أفادت تقارير صحفية محلية في ليبيا بوصول نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غاليون، إلى مدينة غدامس، غرب البلاد؛ لوضع الترتيبات الأمنية واللوجيستية لإطلاق الحوار الليبي – الليبي، من أجل تشكيل حكومة موحدة ومصغرة تشرف على الانتخابات العامة.

وتأتي هذه الزيارة كذلك في إطار وصول وفد موسع يشمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني خوري، إلى غدامس.

وسيبحث المسؤولون الأمميون، مع مسؤولي وأعيان ووجهاء غدامس، تفاصيل استضافة الفرقاء الليبيين، وخاصة أعضاء مجلسي النواب والدولة، لجمع الفاعلين الأساسيين تحت سقف التوافق والعمل على حلحلة الأزمة المتفاقمة في البلاد.

كما يتزامن التطور مع ترقب للقاء سيجمع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار مساعي الوصول إلى تفاهمات بشأن الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.