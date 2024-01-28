"انهيار" الخدمات في مستشفيات خان يونس بغزة

قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة في غزة، محمد الحاج، إن "الاجتياح الإسرائيلي لمدينة خان يونس تسبب في انهيار جميع مستشفيات المدينة، خاصة مجمع ناصر الطبي المحاصر بالدبابات، والذي يفتقر لأدنى اللوازم الطبية".

وأضاف الحاج لـ"إرم نيوز"، أن "مستشفيات خان يونس عاجزة عن تقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى، وهناك عجز كبير في طاقمها الطبي"، لافتًا أن "الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر من جميع الجهات".

وأردف أن "المسيَّرات الإسرائيلية تحوم بكثافة في أجواء المستشفى، وتطلق النار على كل شيء متحرك داخله، وتستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية والمرضى والجرحى، ومن تبقى من النازحين"، منوهًا إلى أن "المستشفى قد يخرج عن الخدمة في أي لحظة".

وبين أن "إسرائيل تتعمد إخراج المستشفيات عن الخدمة، وتحوّل محيطها لساحة حرب، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على المنظومة الصحية"، مؤكدًا أن "إسرائيل أخرجت مستشفى دار السلام عن الخدمة مع بداية اجتياحها لخان يونس".