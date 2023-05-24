إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

شنَّت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 8 فلسطينيين من نابلس وجنين ورام الله، بزعم أنهم مطلوبون.

فيما اندلعت مواجهات واشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة جبع بجنين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة، وفي مخيم الجلزون برام الله.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه وساحاته.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.