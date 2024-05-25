اليمن.. دعوات للتظاهر والإضراب بسبب سعر الخبز

من جهتها، أعلنت جمعية المخابز والأفران المهنية بمدينة عدن (جنوب اليمن) بدء الإضراب الكلي والمفتوح، السبت، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الخبز.

واشترط بيان صادر عن جمعية المخابز فك إضرابها، بفتح مخابز مدينة البريقة، وبيع "الروتي" اليمني بالسعر الجديد (100 ريال) للقرص الواحد وزن 60 غراما.

وعبرت الجمعية عن إدانتها واستنكارها لما تعرضت له مخابز البريقة من "تعسفات"، محذرة في الوقت ذاته من أي "أعمال تعسفية أخرى قد تطال بقية المخابز والأفران".

وطالب البيان بإيجاد حل عاجل وشامل وتحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"؛ يُنهي معاناة المخابز، ويوفر احتياجات المواطنين من القوت.

وسبق أن رفعت مخابز عدن سعر القرص "الروتي" قبل شهرين تقريبًا، إلى 70 ريالا يمنيا.