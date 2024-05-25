اليمن.. دعوات للتظاهر والإضراب بسبب سعر الخبز
صلاح قعشة
أطلق يمنيون دعوات للتظاهر والإضراب في مدينتي تعز وعدن، السبت، بسبب رفع سعر الخبز، وعلى النقيض طالبت مظاهرات أخرى برفع سعره.
وفي مدينة تعز، طالب مواطنون بالتظاهر رفضا لسياسة التجويع ولقرار المحافظ، بشأن تحديد وزن وسعر بيع رغيف الخبز.
وحدد المحافظ سعر كيلو "الروتي" اليمني والخبز بـ (1,400 ريال) جملة وتجزئة، وسعر القرص الواحد الذي يزن 45 غراما بـ (60 ريالا) والثلاثة أقراص بـ(200 ريال) يمني.
وقال ناشطون لـ"إرم نيوز" إن المحافظ أصدر في العام الماضي قرارا، حدد فيه سعر الكيلو الواحد من الروتي والخبز بـ ( 1,000 ريال) جملة وتجزئة، وسعر القرص الواحد وزن 50 غراما بـ 50 ريالا.
من جهتها، أعلنت جمعية المخابز والأفران المهنية بمدينة عدن (جنوب اليمن) بدء الإضراب الكلي والمفتوح، السبت، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الخبز.
واشترط بيان صادر عن جمعية المخابز فك إضرابها، بفتح مخابز مدينة البريقة، وبيع "الروتي" اليمني بالسعر الجديد (100 ريال) للقرص الواحد وزن 60 غراما.
وعبرت الجمعية عن إدانتها واستنكارها لما تعرضت له مخابز البريقة من "تعسفات"، محذرة في الوقت ذاته من أي "أعمال تعسفية أخرى قد تطال بقية المخابز والأفران".
وطالب البيان بإيجاد حل عاجل وشامل وتحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"؛ يُنهي معاناة المخابز، ويوفر احتياجات المواطنين من القوت.
وسبق أن رفعت مخابز عدن سعر القرص "الروتي" قبل شهرين تقريبًا، إلى 70 ريالا يمنيا.