مصر تخصص 2.66 مليار دولار لدعم الخبز

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية نحو 51%.

ونقلت الوزارة عن الوزير محمد معيط قوله، في بيان، إن مصر أفرجت أيضا عن سلع وبضائع قيمتها 14.5 مليار دولار منذ الأول من يناير/كانون الثاني.

وشكا مستوردون من عدم تمكنهم من إخراج بضائعهم من الموانئ؛ لتعذر حصولهم على العملة الأجنبية.