مصر تخصص 2.66 مليار دولار لدعم الخبز
قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية نحو 51%.
ونقلت الوزارة عن الوزير محمد معيط قوله، في بيان، إن مصر أفرجت أيضا عن سلع وبضائع قيمتها 14.5 مليار دولار منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
وشكا مستوردون من عدم تمكنهم من إخراج بضائعهم من الموانئ؛ لتعذر حصولهم على العملة الأجنبية.
ونقلت رويترز عن معيط قوله إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري لبرامج الحماية الاجتماعية، منها 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
وقال معيط إن دعم المنتجات البترولية جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، وإثر تغيّر سعر الصرف.
ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف معيط: "نعمل على مستهدفات طموحة جدا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5%، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة".
ومن المقرر أن تتلقى مصر دعما إضافيا من جهات أخرى لتخفيف الضغط على مواردها المالية.
وقال معيط إنه من المتوقع أن يصل أكثر من 20 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل قيمتها 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، يوم الأحد، في حين قال البنك الدولي، أمس الاثنين، إنه يعتزم تقديم تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار للحكومة على مدى ثلاث سنوات. وستصل أول دفعة وقيمتها مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.