صندوق النقد: لا نريد تخفيض الجنيه المصري والسوق هي المحدد‎

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة "صندوق النقد الدولي" إلى مصر، الأربعاء، إن اتفاقاً على مستوى الخبراء على زيادة قرض الصندوق الرئيسي لمصر إلى 8 مليارات دولار لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما لتحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.

وأضافت المسؤولة، التي قادت مفاوضات الصندوق بشأن زيادة قيمة القرض الأولية البالغة 5 مليارات دولار، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن "مصر طلبت أيضاً قرضاً منفصلاً من "صندوق المرونة والاستدامة" التابع للصندوق، وإن المفاوضات ما تزال مستمرة بشأن ذلك.

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات 50 جنيهاً للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.

وتمثل خطوة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع الصندوق.

وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.

وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير/ شباط، ستحول دون السقوط الحر للجنيه.

وقال البنك المركزي المصري إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".

وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وذلك بعد أن بلغ مرتفعات غير مسبوقة العام الماضي.

وقال في بيان: "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق".