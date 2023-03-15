بوتين والأسد يبحثان تسوية الأزمة السورية وتحقيق المصالحة مع أنقرة

من جهته، أبلغ الرئيس السوري نظيره الروسي خلال المحادثات أن زيارته "ستؤذن بنتائج ملموسة في التعاون الاقتصادي"، فيما عبر الأسد عن "تأييده" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكان الأسد يتحدث مع بوتين، أقوى حليف له، في تصريحات مشتركة قبيل محادثات رسمية في موسكو يعلق عليها المسؤولون السوريون الآمال في جلب المزيد من الاستثمارات الروسية للمساعدة في دعم الدولة التي مزقتها الحرب.

ووصل الأسد إلى موسكو يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن الكرملين أنه سيجري مباحثات الأربعاء مع فلاديمير بوتين.