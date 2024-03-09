فرنسا.. مسيرات لدعم حقوق المرأة الفلسطينية (صور)
انطلقت مسيرات، في باريس يوم الجمعة، للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، 8 مارس/آذار.
وبأعلام ولافتات تخللتها شعارات نسوية، تظاهر عدة آلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء، يوم الجمعة 8 مارس/آذار في عدة مدن في فرنسا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.
وكما هو الحال في كل يوم 8 مارس/آذار، كان هذا الحدث بمثابة فرصة للجمعيات لتنظيم مسيرة للدفاع عن حقوق المرأة، في فرنسا ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.
خلال المسيرات تجد مجموعة من المتظاهرين يرفعون شعار "أطلقوا سراح الرهائن" في حين تجد آخرين بشعارات "فلسطين ستنتصر".
من جانبها، قالت إحدى المشاركات في مسيرة باريس وتُدعى كارولينا، "لقد جئنا إلى هنا لنتضامن مع النساء اللاتي يعانين في غزة، ويتعرضن للعنف والقتل كل يوم".
وأشارت كارولينا، وهي موظفة في مكتب إتصال في باريس، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أننا "نريد أن تنتهي تلك الحرب وتعيش نساء غزة في سلام وأمان".
بدورها، قالت ألبا، وهي مصممة فنية، لـ"إرم نيوز": "آتي كل عام، وكان من المهم بالنسبة لي هذا العام أن آتي لإدانة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن هذا العام يكتسب دلالة خاصة بالتزامن مع الأوضاع في غزة".
وشارك في المسيرة النائب في حزب فرنسا الأبية (يسار) فرانسوا روفين، إلى جانب نشطاء من جمعية "سنعيش"، التي تم إنشاؤها في أعقاب أحداث السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.