فرنسا.. مسيرات لدعم حقوق المرأة الفلسطينية (صور)

انطلقت مسيرات، في باريس يوم الجمعة، للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، 8 مارس/آذار.

وبأعلام ولافتات تخللتها شعارات نسوية، تظاهر عدة آلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء، يوم الجمعة 8 مارس/آذار في عدة مدن في فرنسا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.