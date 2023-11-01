مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وجرح والدتهما وطفلها الثالث‎

وأكدت السلطات الفرنسية أنها تواصل جهودها "للوصول إلى هذه المواطنة وتقديم المساعدة والدعم لها ولعائلتها".

وبحسب مصدر فرنسي مطّلع على الملف فإنّ الوالدة تبلغ 43 عاما "وبحقّها مذكّرة توقيف دولية صادرة في تموز/يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف التحضير لأعمال إرهابية وتمويل منظمة إرهابية".

وأضاف المصدر أنّه يجهل أعمار أطفالها، مشيراً إلى أنّها مولودة في تالانس (جنوب غرب) وترأس جمعية عمدت في العام 2013 إلى جمع تبرعات في إطار حملة لإيصال معدات طبية وأدوية إلى سوريا، لكنّ الأموال بحسب المصدر "تم إيصالها في صيف العام 2013 إلى منطقة إدلب، لصالح الجهاديين، بهدف الاستحصال على أسلحة وذخائر".

وفي شباط/فبراير 2019، حُكم على الوالدة غيابيا بالحبس ست سنوات في باريس لتوزيعها في عامي 2012 و2013 أموالا جمعتها جمعيتها على أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفي جلسة المحاكمة الغيابية، قيل إنّه يعتقد أنها تعيش في غزة منذ العام 2016.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8500، نصفهم تقريبا من الأطفال.