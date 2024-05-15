"الدعم السريع" تصد هجومًا جديدًا للجيش السوداني في الفاشر

أعلنت قوات الدعم السريع، تصدّيها لهجوم جديد من الجيش السوداني وحلفائه بمدينة الفاشر، ضمن مخطط الفتنة وإشعال الحرب الأهلية في إقليم دارفور.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" إلى أن الجيش السوداني وحلفاءه من الحركات المسلحة، استخدموا القصف المدفعي العشوائي مما أوقع عشرات الضحايا المدنيين.

وأكد البيان أن قوات الدعم السريع تصدت للهجوم، وكبّدت الجيش والحركات خسائر فادحة، واستولت على عدد 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها.