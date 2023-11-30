موريتانيا تؤكد تمسكها بمجموعة دول الساحل بعد "التحالف الثلاثي"

أكّدت الحكومة الموريتانية تمسّكها بمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، لكنها رحبت بأيّ تحالفات أفريقية يجري تشكيلها من أجل تعزيز التعاون والوحدة في القارة وترسيخ الأمن.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن، الناني ولد أشروقه، إنّ بلاده ترحب بأيّ تحالفات جديدة، على ألّا تكون على حساب دول الساحل الأفريقي الخمس، وفق ما نقلته وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية للأنباء.

وكان الوزير الموريتاني يردّ ضمنيًّا على التحالف الثلاثي الذي تشكل مؤخرًا بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.

وأضاف ولد أشروقه أن "موريتانيا ترحب بجميع التجمعات الأفريقية مهما كانت، وكل ما يخدم مبادئ الوحدة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن التحالف المذكور، لن يكون على حساب "مجموعة دول الساحل الخمس" التي قال إنّها "ما زالت قائمة، ولديها مشاريعها".

وأعرب الوزير الموريتاني عن أمله في أن تعود مالي إلى المجموعة، بعد انسحابها منها خلال مايو من عام 2022.