قبل عام من انتخابات الرئاسة.. ما دلالات تعيين رئيس حكومة جديد في الجزائر؟

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل 13 شهرًا من انتخابات الرئاسة، تغييرات جذرية في الجهاز التنفيذي بانتظار تعديل وزاري شامل في غضون أيام.

وعيّن تبون، مدير ديوانه الرئاسي نذير العرباوي (74 عامًا) في منصب الوزير الأول ليحل هذا الدبلوماسي المخضرم والسفير السابق لدى الأمم المتحدة، محل أيمن بن عبد الرحمن "الذي أنهيت مهامه" وفق السلطات، وهي الإقالة التي أثارت العديد من التساؤلات وسط المراقبين.

وقال مصدر حكومي لـ"إرم نيوز"، إن أيمن بن عبد الرحمن، الذي تولى منصبه منذ يونيو 2021، كان موضع انتقادات مبطنة من الرئيس تبون وحمّله مسؤولية الصعوبات التي واجهتها البلاد في تلبية متطلبات المواطنين على رأسها نقص بعض المواد الغذائية الضرورية.