تبون ينتقد منظمات صنفت الجزائر "دولة لا تحترم الحريات"

ورفض تبون، وفقاً لوسائل إعلام جزائرية، ما وصفه بـ"افتراء" بعض المنظمات غير الحكومية ووصف الجزائر بأنها "دولة لا تحترم الحريات"، مشيرا أن تلك المنظمات تقوم بـ"تصنيفات خاضعة لاعتبارات مسيريها".

وأكد أن "التصنيف الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها"، حيث أن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات، لافتا أن "الزخم في عدد الصحف الموجودة في الجزائر لا يوجد إلا في الدول المتطورة".

وأعلن استعداده لوضع "كافة الإمكانيات تحت تصرف كل الصحف الوطنية دون استثناء"، داعيا لتنظيم الصحفيين أنفسهم من خلال تنظيم نقابي، وأن تكون هناك "روح وطنية عالية في إعداد المقالات والانتقادات" التي ينبغي أن تخدم المصلحة الوطنية.