الأونروا: إسرائيل منعت "نهائياً" توصيل المساعدات لشمال غزة‎

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، أن إسرائيل منعتها نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة عبر منصة "إكس": "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".

وأضاف: "هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لوكالة "فرانس برس" إن "القرار تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين"، بعد رفض مكتوب لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي.

وأكدت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار، موضحة أن "الأونروا لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ 29 كانون الثاني/يناير".

وقالت المتحدثة باسم الأونروا إن "القرار الأخير هو مسمار آخر في نعش جهود توصيل المساعدات" التي يحتاجها بشدة سكان غزة الذين يعانون من الحرب.