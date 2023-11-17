إعلام رسمي: 6 سيارات إسعاف سعودية تدخل قطاع غزة الجمعة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن الدوائر المختصة لم تتمكن من وضع إحصائية نهائية ودقيقة للقتلى والجرحى، بسبب تزايد عدد الضحايا، وعدم القدرة على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ.

وأعلن أن "الجيش الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى و56 مركزًا صحيًا عن الخدمة تمامًا، وبالتالي حرم أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة من تلقي الخدمة الصحية الاعتيادية".

في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نفذت فصائل غزة هجومًا غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب مصادر عبرية رسمية، ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم بري وجوي وبحري، أسفر حتى الآن عن مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني.