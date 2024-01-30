ميليشيا حزب الله تنفي معلومات بشأن "ملف الحدود"

نفت ميليشيا حزب الله، اليوم الثلاثاء، معلومات نشرت بشأن تطورات حول ملف التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن التفاوض حصرًا بيد الدولة اللبنانية.

جاء ذلك في معرض التعليق على ما ورد اليوم في صحيفة "نداء الوطن" الصادرة في بيروت، إذ أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية ما وصفته بأنه "تطور غير مسبوق" بأن الولايات المتحدة تبلغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت، بأن ميليشيا حزب الله اتخذت قرارًا يقضي بـ "كف يد" رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن "التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن حزب الله ".

ووصف بيان لميليشيا حزب الله ما نشرته صحيفة نداء بأنه "ملفّق وسيّئ"، مضيفًا أن ما ورد في الخبر "مجاف للحقيقة كليًّا وعارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا".