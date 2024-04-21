وسط الانسداد السياسي.. شبح الحرب الأهلية يهدّد ليبيا

"الحروب صناعة أجنبية"

وعلّق المحلل السياسي كامل المرعاش على هذه التطورات بالقول إن "توصيف الحرب الأهلية في ليبيا ليس في محلّه، ويعبّر عن قراءة خاطئة للأوضاع؛ لأن غالبية الشعب الليبي مهمشة، وليست معنيّة بالحروب، وليست بينها مشاكل تدعو إلى رفع السلاح".

وأضاف المرعاش، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "الحروب والتقاتل في ليبيا صناعة أجنبية بامتياز منذ أن شنّ الحلف الأطلسي حربه على ليبيا، مستخدمًا أدوات ليبية عميلة، جنّدها للعمل لحسابه منذ سنوات طويلة، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية المتطرّفة والإرهابية، ثم تركها تعيث فسادًا في ليبيا، بعد إسقاط نظام معمر القذافي".

وتابع المرعاش أن "ما يحدُث من تقاتل بين الميليشيات في غرب ليبيا لا يمكن تسميته بالحرب الأهلية، وإنما تقاتل على النفوذ والنهب الممنهج لخزائن الدولة، وزادت وتيرته مع وجود حكومة عبدالحميد الدبيبة الفاسدة"، وفق وصفه.

وبشأن السيناريوهات المتوقّعة في المرحلة المقبلة، أكد المحلل السياسي أنها "تتمثل في بقاء الوضع الراهن الذي يضمن للغرب مصالحه باستمرار هيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والمالي لليبيا".