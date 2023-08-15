طرابلس تشهد أسوأ اشتباكات منذ بداية العام مع تجدد أعمال العنف بليبيا

اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، بين أقوى فصيلين مسلحين، وذلك في أسوأ موجة عنف تشهدها المدينة هذا العام.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن متحدث باسم سرية الإسعاف والطوارئ بجهاز الطب العسكري قوله، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث عبد الرحمن كبلان في تصريحات لتلفزيون "ليبيا الأحرار" إن السرية قامت بإسعاف تسعة مصابين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين، فيما تم الإعلان عن إجلاء 26 أسرة من المناطق التي شهدت اشتباكات.

وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أمس.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن بالغ قلقها تجاه الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس. وقالت البعثة إن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وطالبت البعثة الأممية إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة. كما دعت الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.