بعد استقالة المبعوث الأممي.. إلى أين تسير الأزمة في ليبيا؟

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشكل مفاجئ استقالته، بعد حوالي سنتين قضاهما في منصبه كان عنوانهما الأبرز "الفشل" في إقناع الفرقاء الليبيين بحل ينهي العملية الانتقالية المستمرة في البلاد منذ أكثر من 12 عامًا.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، رسم خلالها صورة قاتمة للمشهد في ليبيا، قال باتيلي إن "القادة الليبيين يضعون مصالحهم فوق حاجات البلاد، والأمم المتحدة لا يمكن أن تتحرك بنجاح في ليبيا".