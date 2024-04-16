وصف قادة ليبيا بـ"الأنانيين".. باتيلي يعلن تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وانتقد باتيلي سلوك القادة الليبيين ووصفه بأنه "أناني"، قائلاً: "إن التصميم الأناني للقادة الحاليين في الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف".



وأضاف: "يؤسفني رؤية أفراد في وضع يسمح لهم بتقديم مصالحهم الشخصية فوق احتياجات بلدهم"، معبّراً عن "شعور عميق بخيبة الأمل".