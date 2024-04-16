الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيليأ ف ب

وصف قادة ليبيا بـ"الأنانيين".. باتيلي يعلن تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وانتقد باتيلي سلوك القادة الليبيين ووصفه بأنه "أناني"، قائلاً: "إن التصميم الأناني للقادة الحاليين في الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف".


وأضاف: "يؤسفني رؤية أفراد في وضع يسمح لهم بتقديم مصالحهم الشخصية فوق احتياجات بلدهم"، معبّراً عن "شعور عميق بخيبة الأمل".

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وأشار باتيلي إلى أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي في برازافيل، في شباط/فبراير الماضي، الذي خُصص لهذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية، "تقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في سرت يوم 28 نيسان/أبريل".

وأعرب، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عن أسفه لإبلاغ المجلس بتأجيل هذا المؤتمر إلى موعد لاحق. وقال: "ظهرت الانقسامات بين القادة الليبيين مرة أخرى بشأن هذه القضية الحاسمة"، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن باتيلي أنه سيواصل العمل من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا، وتحديد موعد جديد.

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