"لوفيغارو": المصالحة الليبية تموت ببطء

قالت صحيفة "لوفيغارو" إن المصالحة في ليبيا باتت في "وضع موت بطيء"، مع غياب الحوار بين الفرقاء واستمرار الانقسامات وحروب النفوذ على أكثر من محور، ما يدفع البلاد إلى حالة انسداد سياسي غير مسبوقة. حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الوضع في ليبيا يتطور، ولكن دون أن يدرك مرحلة الإنقاذ التي تحتاجها البلاد، مع استمرار القتال بين الجماعات المسلحة وغياب الحوار ومحاولات المصالحة الميتة.

توتر وصراع نفوذ

وأشارت الصحيفة إلى التوتر الأخير الذي شهده معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، حيث جرى إطلاق نار بين قوات الأمن التي دفعت بها الحكومة ومجموعات مسلحة أمازيغية تسيطر على المعبر منذ 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميليشيات في الزنتان (التي تبعد نحو 200 كيلومتر من رأس جدير)، تتطلع إلى تلك البوابة الحدودية مع تونس منذ عام 2011، حيث تتكثف أنشطة التهريب، وتدور حروب النفوذ هذه في كافة المناطق الليبية وعلى كافة المستويات، وفق "لوفيغارو".