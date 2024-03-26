خلافات تنذر بانهيار المصالحة الوطنية في ليبيا

تلوح في الأفق نذر فشل ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، بعد إعلان 11 عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة تعليق مشاركتهم بسبب "تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي".

وقال الأعضاء المعنيون إن "الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش".

ولفتوا إلى أن "رفض عبد الله اللافي ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة هو إجهاض لجهود اللجنة التحضيرية، ودليل على عدم الجدية والالتزام بأبجديات المصالحة".

وقال النائب في البرلمان صالح افحيمة، إن "هنالك من يرغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي فإنه يسعى إلى خلق عثرات تعرقل مسار المصالحة وتقف دون إنجاز هذا الاستحقاق المهم جدا لاستعادة الدولة".

وتابع افحيمة لـ "إرم نيوز" أنه "في المقابل فإن كبر المهمة وكثرة المعوقات لا أعتقد أنه سيثني الجادين عن إيجاد حلول لكل ما سيقف أمام مسيرة المصالحة الوطنية".

وفي ظل الخلافات الراهنة حول المصالحة فإن عقد مؤتمر سرت الجامع المرتقب في نهاية أبريل نيسان المقبل يبقى محل شكوك، خاصة مع نشوب سجال جديد بين الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والمجلس الرئاسي.

واتهم الجيش المجلس الرئاسي بأنه أقصى نفسه بنفسه وحكم بعدم أهليته لتولي ملف المصالحة الوطنية، بعد خضوعه للتهديدات.

وقال افحيمة في هذا الصدد إن "المؤتمر الجامع في سرت وموعده المحدد يمكن تأجيله إذا ما لم تتم الاستعدادات على أحسن وجه، خصوصا أننا نؤمن بأن المؤتمر ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لرأب الصدع".

وشدد افحيمة على أن "الهدف من مؤتمر المصالحة هو لم شمل الفرقاء بعد أن فرقتهم ظروف محلية وأغراض ومصالح دولية لمدة تزيد على عشر سنوات".

أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى فاعتبر أن "المصالحة الوطنية مشروع بدأت ملامح فشله تظهر الآن؛ لأنه منذ البداية ولد ميتا لعدة أسباب أهمها أن المجلس الرئاسي الذي يقود هذا المشروع فشل في توفير الشروط الأساسية لإنجاحه".