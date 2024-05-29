الفاشر.. مدينة سودانية في قلب الصراع على دارفور (إنفوغراف)

تقع الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور اليوم، في قلب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من أجل السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

وتمثل الفاشر "مفتاح" السيطرة على كامل إقليم دارفور، لا سيما بالنسبة إلى قوات الدعم السريع التي تستأثر حتى الآن بأربع ولايات من بين خمسة تشكّل إقليم دارفور.

وتُعتبر هذه المدينة العاصمة التاريخية لإقليم دارفور غربي السودان، وتتمتع بموقع استراتيجي، إذ تربط بين شمال السودان من جهة ومدن دارفور من جهة أخرى.

ويبلغ عدد سكان الفاشر نحو 1.8 مليون نسمة، يُضاف إليهم مئات الآلاف من النازحين الذين فروا منذ بداية القتال قبل أكثر من عام، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة تضم المدينة أكثر من مليون شخص نزحوا إليها خلال الصراع الحالي والحروب الماضية التي أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل، ودفعت نحو نزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص.