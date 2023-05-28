عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقال حراس الأقصى، لـ"إرم نيوز"، إن "المستوطنين دخلوا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية بحجة السياحة من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية"، مضيفين أن "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى باتت مؤخرا متكررة ومتزايدة ويومية، منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية زمام الأمور".

وتجول المستوطنون برفقة حاخامات في باحات الأقصى وأدوا طقوسا دينية وتلمودية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.