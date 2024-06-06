سودانيون: قضاة موالون للجيش يصدرون "أحكاما انتقامية"

محاكمة صورية

وقال حزب الأمة القومي، في بيان، إن محكمة بإقليم النيل الأزرق شرقي السودان، أصدرت حكمًا بإعدام عضو دائرة المهنيين بالحزب عيسى حامد، تحت المادة 50 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بـ"تقويض النظام الدستوري".

وأشار البيان إلى أن عيسى حامد كان معتقلًا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بوساطة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بإقليم النيل الأزرق، تحت ذريعة دعم قوات الدعم السريع في الحرب الجارية.

وأضاف أنه "أحيل للمحكمة، وقد تمت محاكمته بطريقة صورية انعدمت فيها معايير العدالة والإنصاف، ما يؤكد تزييف العدالة واستغلالها للانتقام من كل من يقف ضد الحرب".

ممارسات قمعية

وأدان البيان "الحكم الجائر"، وندد "باستغلال السلطة القضائية للتنكيل بالسياسيين والناشطين المدنيين المناهضين للحرب".

وناشد الحزب المنظمات الحقوقية الوقوف ضد ما وصفها بـ "الممارسات القمعية"، من "سلطة الأمر الواقع عبر استغلال السلطة القضائية ضد المدنيين الذين يتعرضون للاعتقال لمواقفهم من الحرب اللعينة".

وحذر من "مغبة استغلال السلطة القضائية لمحاكمة المواطنين بذرائع غير قانونية" على حد تعبير البيان.

وقال البيان إن "عودة الممارسات القمعية للنظام البائد إلى الواجهة ما هي إلا دليل على تورط عناصره في الحرب ومحاولاتهم البائسة لإيراد البلاد مورد الفتنة وتوسيع رقعة الحرب عبر استهداف القوى المدنية الرافضة للحرب واستهداف بعض المكونات الاجتماعية بذريعة حواضن الدعم السريع".

وشدد على أن هذا "استهداف يعمق الأزمة ويزيد من حدة الاحتقان، ويثير الفتنة ويؤدي لاستمرار الحرب".

وطالب حزب الأمة القومي قيادة الجيش السوداني بإيقاف ما وصفها بـ"المخططات الشريرة" التي تستهدف تفكيك المجتمع السوداني وتهدد سلامة الوطن.