كيف سيوصل رصيف بايدن البحري المساعدات إلى غزة؟

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة جديدة تتضمن إرسال المساعدات إلى غزة من قبرص، على بُعد 250 ميلًا، ونشر ألف جندي أمريكي لبناء رصيف عائم في البحر الأبيض المتوسط، وسط العديد من التضحيات، وفق صحيفة "التايمز".

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إن هذا التوقيع جاء بعد فشل محاولات بايدن، منذ أشهر، لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع من دون عوائق، لافتة إلى أن ميناء لارنكا القبرصي أصبح الملاذ الأخير للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ومن شأن هذا الرصيف أن يسمح بتفريغ الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها على شاطئ غزة داخل منطقة حرب، من دون وجود قوات أمريكية على الأرض، وفق الصحيفة.

حل خطير ومكلف

وأشارت إلى أن منتقدي هذه الخطوة يقولون إنها تمثل حلًا معقدًا وخطيرًا ومكلفًا بشكل لا يصدق لمشكلة بسيطة، لكنها تمثل في المقابل أحد الخيارات القليلة التي كان بايدن على استعداد لاتخاذها، مع تزايد إحباطه من الحكومة الإسرائيلية، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا في غزة، نصفهم من الأطفال.

وبهذا الصدد، تقول وكالات إغاثية إن كثيرين آخرين لقوا حتفهم بسبب الأمراض والإصابات التي كان يمكن معالجتها، لكن نقص الإمدادات الطبية حال دون ذلك، واضطر جميع السكان تقريبًا إلى الفرار من منازلهم، فيما يُعتقد أن ربعهم بات الآن على شفا المجاعة.