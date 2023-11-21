حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة تتخطى 14 ألف قتيل

أعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن 14 ألفًا و128 فلسطينيًا قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبين القتلى الذين تم إحصاء عددهم الآن 5840 طفلًا و3920 امرأة، وفق المصدر نفسه، كذلك، أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص، غالبيّتهم مدنيّون قضى معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.