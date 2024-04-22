دفاع مدني غزة يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل المقابر الجماعية في القطاع

كشف الدفاع المدني في قطاع غزة، تفاصيل المقابر الجماعية في القطاع، متهمًا الجيش الإسرائيلي بحفر عشرات المقابر الجماعية، ودفن مئات الفلسطينيين فيها.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه "عُثر على أكثر من 200 جثة في مقبرة جماعية حفرها الجيش الإسرائيلي بمحيط مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع"، مبيّنًا أنه تم العثور على مقبرة جماعية مماثلة بمجمع الشفاء عقب الانسحاب الإسرائيلي الأخير منه.

وأوضح بصل، لـ "إرم نيوز"، أن "الجثث التي عُثر عليها في المقابر الجماعية متحلّلة وعليها علامات التعرية والتعذيب، وبعضها سُرقت منها الأعضاء ومقطوعة الرأس، وبعضها موضوع في أكياس عليها نجمة داوود، الأمر الذي يؤكد سحبها لداخل إسرائيل ثم إعادتها لغزة".