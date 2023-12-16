غزة.. الجرافات الإسرائيلية تدفن جثث نازحين في مستشفى كمال عدوان
أكدت مصادر فلسطينية السبت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، قبل أن ينسحب منه، ودفن عشرات الجثث لنازحين ساحة المستشفى .
وقال الصحفي أنس الشريف المتواجد في شمال قطاع غزة لـ"إرم نيوز"، إن "جيش الاحتلال ارتكب جريمة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بحق النازحين والطواقم الطبية".
وأضاف أن "عشرات النازحين تم دفنهم تحت التراب وداستهم جرافات الجيش الإسرائيلي، كما تم تدمير مبانٍ في المستشفى".
وأشار إلى أن "الحيوانات كانت تنهش أجساد الضحايا الملقاة على الأرض، بعد أن قتلهم الجيش الإسرائيلي دون أن يتمكن أحد من إسعافهم".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، من السبت، إن "مشهد الرعب يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة حيث يستهدف الاحتلال كل من يتحرك فيهما".
وأشارت في تصريح صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة عنه، إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان، بعد أن قمع الطواقم الطبية.
وأوضحت أن "12 طفلاً ما زالوا داخل الحاضنات في المستشفى دون ماء ولا غذاء".
وانسحب الجيش الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان مخلفاً دماراً كبيراً في مرافقه، بعد أن فرض حصارا حوله منذ أيام.