غزة.. الجرافات الإسرائيلية تدفن جثث نازحين في مستشفى كمال عدوان

أكدت مصادر فلسطينية السبت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، قبل أن ينسحب منه، ودفن عشرات الجثث لنازحين ساحة المستشفى .

وقال الصحفي أنس الشريف المتواجد في شمال قطاع غزة لـ"إرم نيوز"، إن "جيش الاحتلال ارتكب جريمة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بحق النازحين والطواقم الطبية".