السودان.. البرهان وحميدتي يجتمعان بمدنيي "الاتفاق الإطاري" لحل الأزمة
أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف اليوم الأربعاء، أن اجتماعا مهما، سينعقد اليوم، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدينة الموقعة على "الاتفاق الإطاري".
وأكد يوسف في تصريح صحفي مكتوب، أن "الاجتماع ينعقد بحضور الميسرين الدوليين لجهود حل الأزمة السياسية، وذلك بغرض متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات".
وفي سياق متصل، أعلن خالد عمر يوسف، عن افتتاح أعمال "المؤتمر القومي.. نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية"، غدا الخميس، بتنظيم الآلية الأممية الأفريقية، واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأكد أن "جلسات المؤتمر ستستمر حتى الإثنين 20 مارس/أذار الجاري، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في العاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، بما يضمن إنتاج توصيات تضع على أساسها خريطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة".
ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وانعقدت في الخرطوم، خلال الفترة من 12 وحتى 15 فبراير/شباط الماضي، ورشة "خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان"، كثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعدها حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.