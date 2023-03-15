السودان.. البرهان وحميدتي يجتمعان بمدنيي "الاتفاق الإطاري" لحل الأزمة

وفي سياق متصل، أعلن خالد عمر يوسف، عن افتتاح أعمال "المؤتمر القومي.. نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية"، غدا الخميس، بتنظيم الآلية الأممية الأفريقية، واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأكد أن "جلسات المؤتمر ستستمر حتى الإثنين 20 مارس/أذار الجاري، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في العاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، بما يضمن إنتاج توصيات تضع على أساسها خريطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة".

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.