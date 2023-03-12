السودان.. مجلس السيادة يكشف تفاصيل لقاء البرهان و حميدتي
كشف مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، السبت، عن لقاء مشترك جمع بين رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان مقتضب، إن اللقاء جرى مساء السبت ببيت الضيافة في الخرطوم، حيث استعرض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وأكد أن "البرهان وحميدتي" قررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول كذلك سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.
ويأتي لقاء "البرهان وحميدتي" بعد خلافات في وجهات النظر من العملية السياسية والاتفاق الإطاري، وفقما ظهر في تصريحات الرجلين خلال الفترة الماضية.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد نبيل عبدالله، قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت، التزام الجيش الكامل بالعملية السياسية الجارية، وتقيده الصارم والتام بما تم التوافق عليه في "الاتفاق الإطاري"، لحل أزمة البلاد، عبر تشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية، متهما البعض بمحاولة المزايدة على مواقفه بشأن العملية السياسية ووصفها بـ"محاولات مكشوفة للتكسب السياسي".
ويأتي بيان القوات المسلحة، بعد بطء لازم العملية السياسية التي بدأت بتوقيع "اتفاق سياسي إطاري" في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكان مأمولا أن يتوج في غضون شهر باتفاق نهائي تُشكل بعده حكومة مدنية لقيادة الفترة الانتقالية.
وحرك بيان للقوات المسلحة السودانية السبت بركة العملية السياسية الساكنة منذ شهور، حيث توالى الترحيب السياسي، بينما اعتبر محللون أن الطريق بات سالكا أمام أطراف الأزمة، لبلوغ محطة "الاتفاق النهائي" وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وسارعت قيادات سياسية وقوى مدنية موقعة على "الاتفاق الإطاري" للترحيب بموقف القوات المسلحة، قائلة إن البيان "حمل رسائل مهمة وإيجابية".