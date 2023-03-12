السودان.. مجلس السيادة يكشف تفاصيل لقاء البرهان و حميدتي

كشف مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، السبت، عن لقاء مشترك جمع بين رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان مقتضب، إن اللقاء جرى مساء السبت ببيت الضيافة في الخرطوم، حيث استعرض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد أن "البرهان وحميدتي" قررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول كذلك سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.